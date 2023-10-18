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Dünya

Sky News'ten büyük skandal! İsrail'in katliamını aklamaya çalıştılar

İngiliz Sky News, İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından skandal bir yayına imza attı. Sky News muhabiri Alistair Bunkall, hastanelerin sığınağa dönüştüğünü öne sürerek buraların meşru hedef olduğu imasında bulundu.

18 Ekim 2023 Çarşamba 08:22 - Güncelleme:
Sky News'ten büyük skandal! İsrail'in katliamını aklamaya çalıştılar
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Günlerdir sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail güçleri, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı. Korkunç saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti çok sayıda sivil de yaralandı.

CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER

Gazze'de yaşanan katliama kulaklarını tıkayan Batı medyası ise İsrail'in saldırılarını meşrulaştırma çabasına girdi. İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky News, Kudüs'ten yaptığı canlı yayın sırasında İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili skandal ifadelere yer verdi.

"YANLIŞLIKLA HASTANEYİ Mİ VURDU..."

Yayında konuşan Sky News Orta Doğu muhabiri Alistair Bunkall, "İsrail ordusu, füze deposunu mu vurdu yoksa doğrudan ya da yanlışlıkla hastaneyi mi vurdu, araştırıyor" ifadesini kullandı.

"HASTANELER SIĞINAĞA DÖNÜŞTÜ"

İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği sivil katliamlarını aklamaya çalışan Bunkall, hastanenin meşru hedef olduğunu ima edip, "Son günlerde bir sığınağa dönüştü" dedi.

İSRAİL'İN ADINI BİLE KULLANMADILAR

Öte yandan, İngiliz yayın kuruluşunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin bilgi aktarılırken İsrail'in adının dahi geçmemesi dikkat çekti.

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