Slovakya Başbakanı Pellegrini: Bir Rus diplomatı casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı ettik
Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, bir Rus diplomatı casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı ettiklerini açıkladı.
Bugün başkent Bratislava'da gazetecilere konuşan Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, bir Rus diplomatı casusluk yaptığı gerekçesiyle sınırdışı ettiklerini dünyaya duyurdu.
Pellegrini, Rus diplomatın NATO ve AB'de istihbarat faaliyeti yürüttüğünü tespit ettiklerini belirtti.
Slovakya Başbakanı, "22 Kasım'da sınırdışı ettik. 48 saat içinde ülkeyi terk etti" dedi.
(Milliyet)
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