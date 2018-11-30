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Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak istifa etti

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Ulusal Mecliste BM’nin küresel ölçekli göç anlaşmasına katılmama kararı alınması üzerine tepki göstererek, istifa etti.

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Slovakya Ulusal Meclisinde yapılan oylamada, 150 milletvekilinin 90’ı  göç anlaşması aleyhinde oy kullandı ve ülkenin BM’nin küresel göç anlaşmasına  katılmaması yönünde karar çıktı.
 
Bunun üzerine, geçen hafta ülkesinin göç anlaşmasını imzalamaması  durumunda istifa edeceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak istifa  etti.
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Boris Gandel, Slovakya Haber Ajansı  TASR’ye yaptığı açıklamada,  Lajcak’ın BM’nin “Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç  için Küresel Pakt” adlı uluslararası ölçekte ilk göçmen anlaşmasına yönelik  meclis çoğunluğu ile alınan katılmama kararına tepki olarak istifa ettiğini  bildirdi.
 
Gandel, Bakanın istifa kararına ilişkin detayların Başbakan Peter  Pellegrini ve Cumhurbaşkanı Andrej Kiska ile yapacağı görüşme sonrasında  açıklanacağını duyurdu.
 
Hükümetten de konuya ilişkin yapılan açıklamada, anlaşmanın  Slovakya’nın göç ve mülteci politikalarıyla uyuşmadığı ileri sürüldü.
 
Yasal olarak bir bağlayıcılığı bulunmayan anlaşmaya, ABD, Macaristan ve Avusturya da imza atmayacağını açıklamıştı.
 
BM’nin küresel ölçekte ilk göç anlaşması olarak kabul edilen “Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt” Fas’ın Marakeş kentinde 10-11 Aralık’ta  düzenlenecek konferansta kabul edilecek.

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