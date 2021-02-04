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Dünya

Slovakya, Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısına talip oldu

Slovakya Sağlık Bakanı Marek Krajci, ülkesinin Rusya'nın koronavirüse karşı ürettiği Sputnik V aşısı satın almak istediğini açıkladı.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 08:20 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 08:20
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Krajci basına yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından henüz onaylanmamış olan Sputnik V aşısının kullanımına izin verebileceklerini ifade etti.

Ayrıca Krajci, 8 Şubat'tan itibaren ülke genelinde ilköğretim ve meslek okullarında yüz yüze eğitime yeniden başlanacağını kaydetti.

Slovakya'da 1 Şubat itibarıyla 155 bin 145 kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 732 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 254 bin 826'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 105 artışla 4 bin 889'a çıktı.

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