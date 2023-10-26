Slovakya, Ukrayna'ya yapılan askeri desteği durdurma kararı aldı

Slovak haber sitesi Aktuality'nin haberine göre, koalisyon hükümetinin Başbakanı Fico, yaptığı açıklamada, Kiev'e askeri yardımları desteklemeyeceğini söyledi.

Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların durdurulacağını belirten Fico, "Avrupa Birliği silah tedarikçiliğinden arabuluculuğa geçmelidir." şeklinde konuştu.

Fico, Batı'nın Rusya yönelik yaptırımlarına karşı çıkarak, Slovakya üzerindeki etkilerini görmediği sürece Moskova'ya karşı herhangi bir yaptırım için oy kullanmayacağını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise Fico, "10 yıl boyunca çözümsüz çatışmaya girmelerindense, 10 yıllık barış müzakerelerine katılmalarının daha iyi olacağını" vurguladı.

Slovakya'da 30 Eylül'de düzenlenen seçimleri ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Parti (SMER) ile Liberal Ses Partisi (HLAS) ve Slovak Ulusal Partisi (SNS) arasında kurulan koalisyon hükümeti bugün göreve başlamıştı.

Slovakya Başbakanlığını 4. kez üstlenen SMER Genel Başkanı Robert Fico, Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'nın yeni kabineyi onaylamasından sonra düzenlenen törende, yapıcı bir hükümet olacaklarının sözünü vermişti.