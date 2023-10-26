İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1648
  • EURO
    29,8566
  • ALTIN
    1816.89
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovakya, Ukrayna'ya yapılan askeri desteği durdurma kararı aldı
Dünya

Slovakya, Ukrayna'ya yapılan askeri desteği durdurma kararı aldı

Slovakya'da yeni kurulan hükümetin Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'ya yaptıkları askeri yardımların durdurulacağını bildirdi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Slovakya, Ukrayna'ya yapılan askeri desteği durdurma kararı aldı
ABONE OL

Slovak haber sitesi Aktuality'nin haberine göre, koalisyon hükümetinin Başbakanı Fico, yaptığı açıklamada, Kiev'e askeri yardımları desteklemeyeceğini söyledi.

Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların durdurulacağını belirten Fico, "Avrupa Birliği silah tedarikçiliğinden arabuluculuğa geçmelidir." şeklinde konuştu.

Fico, Batı'nın Rusya yönelik yaptırımlarına karşı çıkarak, Slovakya üzerindeki etkilerini görmediği sürece Moskova'ya karşı herhangi bir yaptırım için oy kullanmayacağını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise Fico, "10 yıl boyunca çözümsüz çatışmaya girmelerindense, 10 yıllık barış müzakerelerine katılmalarının daha iyi olacağını" vurguladı.

Slovakya'da 30 Eylül'de düzenlenen seçimleri ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokrat Parti (SMER) ile Liberal Ses Partisi (HLAS) ve Slovak Ulusal Partisi (SNS) arasında kurulan koalisyon hükümeti bugün göreve başlamıştı.

Slovakya Başbakanlığını 4. kez üstlenen SMER Genel Başkanı Robert Fico, Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'nın yeni kabineyi onaylamasından sonra düzenlenen törende, yapıcı bir hükümet olacaklarının sözünü vermişti.

  • Robert Fico
  • Başbakan
  • askeri yardımlar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.