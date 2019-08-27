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Slovenya Başbakanı Sarec, AB'nin genişlemesini desteklediklerini söyledi

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar'daki ülkeleri kapsayacak şekilde genişlemesini desteklediklerini söyledi.

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Sırbistan'ı ziyaret eden Sarec, başkent Belgrad'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Ana Brnabic'le bir araya geldi.
 
Sarec, hükümet binasındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan'ın "AB'nin bir parçası" olması gerektiğini vurgulayarak, "AB, Avrupa kıtasının başına gelen en iyi şey. AB'nin Batı Balkanlar'ı kapsayacak şekilde genişlemesini destekliyoruz." dedi.
 
AB'ye üyelik sürecinin uzun olduğuna dikkati çeken Sarec, üyelik için gerekli reformların hayata geçirilmesi gerektini söyledi.
 
Bölge ülkelerinden Kosova'nın geçen aralıktan beri Sırbistan ve Bosna Hersek ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasına da değinen Sarec, "Bu iyi bir yöntem değil ve vergilerin kaldırılması gerek. Sırbistan ile Kosova arasındaki diyaloğun sürmemesi en kötü ihtimal." değerlendirmesinde bulundu.
 
Sırbistan Başbakanı Brnabic de Slovenya ile son derece iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, ülkedeki Sloven yatırımlarının gelecekte daha da artacağını söyledi.
 
İstihdam konusunda Slovenya ile iş birliği protokolü imzaladıklarını kaydeden Brnabic, "Sırbistan'dan Slovenya'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız için hukuki ve maddi güvence sağlamak istiyoruz. İş birliği protokolü de olumsuz bir durumda hükümetlerin devreye girmesine imkan sağlayacak." dedi.
 
Brnabic, Sırbistan'ın "stratejik hedef" olarak gördüğü AB'ye üyelik yolunda emin adımlarla ilerlediğini sözlerine ekledi.

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