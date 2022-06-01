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Dünya

Slovenya'da yeni hükümet belli oldu

Slovenya parlamentosu, Robert Golob başbakanlığında kurulan 'merkez sol hükümeti' onayladı.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 23:49 - Güncelleme:
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Parlamento bugünkü oturumda, ülkenin yeni hükümetindeki bakanları ve başbakanı belirledi.

Çoğunluğun oyuyla merkez soldan Golob, ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Uzun saatler süren oturumda, 28 vekilin aleyhte, 53 vekilin ise lehinde oy kullandığı 18 bakandan oluşan hükümet resmen belirlendi.

- Slovenya'da 24 Nisan seçimleri

Slovenya'da 24 Nisan'da düzenlenen genel seçimin galibi Robert Golob, üç dönem başbakan olan Janez Jansa'ya karşı kazandığı zaferle dikkatleri üzerine çekmişti.

Özgürlük Hareketi ile bu yıl siyasete atılan 55 yaşındaki elektrik mühendisi Golob, amacının merkez liberal ve soldan oluşan istikrarlı bir hükümet kurmak olduğunu belirtmişti.

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