Slovenya'ya kadın genelkurmay başkanlığına 55 yaşındaki Ermenc'i atadı
Slovenya hükümeti tarafından alınan kararla Alenka Ermenc, ülkedeki ilk kadın genelkurmay başkanı oldu.
- AA
Hükümetten yapılan açıklamada, hükümet oturumunda, Savunma Bakanı Karl Erjavec'in talebi üzerine Ermenc'in, ülkenin yeni genelkurmay başkanı olarak görevlendirilmesine karar verildiği bildirildi.
Ermenc'in, 22 Şubat'tan bu yana genelkurmay başkanlığını yürüten Alan Geder'dan yarın düzenlenecek törenle görevi devralacağı belirtildi.
Eğitimini Ljubljana ve Londra'da tamamlayan 55 yaşındaki Ermenc, NATO'nun barış misyonlarında da görev yapmıştı.
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