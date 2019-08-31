29 Haziran'da SMDK başkanlığına ikinci kez seçilen Abde, AA muhabirine yaptığı açıklamada Suriye'de sahada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Abde, "Rejim, (geçen yıl) eylül ayında Soçi'de imzalanan İdlib anlaşmasına saygı göstermedi. Rejimin İdlib'i ele geçirme girişimleri siyasi çözüme son verecektir." dedi.

Rejimin başlattığı saldırıların bölgeyi yıllarca sürecek silahlı çatışmalara sürükleyeceğini dile getiren Abde, "Rejim ve Rusya, Soçi'deki anlaşmaya saygı göstermeyerek defalarca ihlal etti." diye konuştu.

Abde, "İdlib'deki Türk Gözlem Noktaları bölgedeki sivillerin korunması adına halen önemli. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, birkaç gün önce gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye'nin İdlib'de ateşkesin sağlanması için yoğun çabalar sarf ettiğini söyledi." ifadesini kullandı.

Rejimin askeri çözüme yoğunlaştığını vurgulayan Abde, "Rus savaş uçakları Esed rejimine eşlik ederek savaş suçu işledi. Bu da Rusya'nın Suriye'deki müdahalesiyle rejimin yararına askeri çözümü hedeflediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abde, rejimin, İdlib'i ele geçirmesi durumunda Suriyelilerin büyük kayıp yaşayacağı düşüncesinde olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Rus tarafı mantıklı düşünmek istiyorsa Türk tarafının isteklerine cevap vermeli. Böylece sivillerin korunması adına yeni bir sürece adım atılmış olur. İdlib'de yaşayan ve yerlerinden edilen sivillerin korunması ilk önceliğimizdir. Son dönemde yaşananlar sonucu 800 bin ile bir milyon arasında sivil göç ederek evsiz kaldı. Eğer Rusya ve rejim saldırılarını sürdürse bölgede daha büyük bir insani kriz yaşanacaktır. Yerlerinden edinilenlerin sayısı ikiye katlanacaktır."

Abde, İdlib'deki askeri muhaliflerin rejimin saldırılarına direnmeye devam edeceğinin altını çizdi.

- "GÜVENLİ BÖLGE"

Fırat'ın doğusunda "Güvenli Bölge" kurulmasını değerlendiren SMDK Başkanı Abde, "Tutumumuz bellidir, kurulacak söz konusu Güvenli Bölge'yi destekliyoruz." yorumunda bulundu.

Abde, Türk ve ABD tarafı ile konuyu görüştüklerini belirterek, "Rejimin kontrolü dışındaki herhangi bir bölge Suriyelilerin çıkarına olacaktır. Bu bölgelerdeki istikrar, yerlerinden edilen ve mülteci durumundaki Suriyelilerin geri dönüşü için cazip bir ortam sağlayacaktır. Yerinden edilenlerin gönüllü olarak kendi bölgelerine dönebilmeleri için uygun ortamın kurulması önemlidir." ifadelerini kullandı.

- ANAYASA KOMİTESİ

Siyasi çözümün önemli ayaklarından biri olan anayasa komitesinin kurulması konusuna değinen Abde, "Anayasa komitesinin kurulmasını erteleyen anlaşmazlıkların çoğu aşıldı, konu artık Birleşmiş Milletler'de (BM)." diye konuştu.

Abde, rejim ve destekçilerini, "anayasa komitesinin kurulmasını geciktirmekle" suçlayarak, "Anayasa komitesinin, BM Genel Kurulu'nun gelecek ay düzenleyeceği toplantı öncesi veya toplantı sırasında duyurulacağına ilişkin beklentiler var. Bence komitenin ilanı çok gecikti. BM bu gecikmeden sorumlu tarafı belirlemeli." diye konuştu.

- TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN DURUMU

24 Temmuz'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve bu görüşmede Türkiye'deki Suriyelilerin durumunu takip etmek için ortak bir komisyon kurulduğunu anımsatan Abde, "Suriye halkını burada 3 sınıfa ayırabiliriz. İlk sınıf Türkiye’de geçici koruma altında bulunanlardır. Sayılar 3,6 milyon civarında. İkinci sınıfta 400 bin Suriyeli ikameti veya çalışma izni bulunuyor. Bir kısım da geçici koruma altına değil, bunların tam kesin bir rakam yok ancak bu rakam belki de bir milyonu bulur. Yani burada 4-5 milyon arası Suriyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

Abde, ortak komisyonun, Suriyelilerin Türkiye'deki resmi makamlara açılan tek kanal olmasını hedeflediklerini anlattı.