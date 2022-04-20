SMDK, ''güçlü temsiliyet'' için kan tazeledi

2012'de kurulan Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, 7 Nisan'da yaptığı oylamayla iç tüzüğünde bazı değişiklikler yaptı.

Bu kapsamda SMDK bünyesindeki 4 oluşumun koalisyondaki üyelikleri sonlandırılırken, bazı üyeler de yenileriyle yer değiştirdi.

SMDK başkanlık süresi de 1 yıldan 2 yıla uzatıldı.

SMDK Başkanı Salim el-Muslat ve SMDK Siyasi Kurulu Sekreteri Abdulmecid Bereket, koalisyondaki değişiklikleri AA muhabirine değerlendirdi.

- "RASTGELE VEYA HERHANGİ BİR BASKI ALTINDA OLMADI"

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nin Başkanı Muslat, değişikliklerin mevcut dönemle uyumlu olduğuna dikkati çekerek, "Değişiklikler, on yılın sonunda devrimde aktif güçlerde meydana gelen değişimler sonucunda artık aktif olmayan veya koalisyon bünyesinde yer almalarına olanak sağlayan bir referansı olmayan bazı üye ve bileşenlerin üyeliğinin sona ermesini de içeriyor." dedi.

Muslat, SMDK'deki değişimleri "reform" olarak niteleyerek, "Reform adımlarımız rastgele veya herhangi bir baskı altında olmadı. 4 aylık bir süre boyunca derinlemesine tartışıldı. Koalisyonun genel kurulunca kabul edilen reform adımlarına 60 üye evet derken, 1 üye çekimser kaldı, 3 üye ise oylamaya katılamadı." ifadesini kullandı.

- DEĞİŞİMİN HEDEFLERİ

"Koalisyonun geçmiş yıllarda yaşadığı durgunluğa son vermeyi amaçlayan bu reformlar, koalisyonun Suriyelilerin gerçek temsili konusundaki hassasiyetini de göstermektedir." diyerek değişimin hedeflerine ilişkin açıklama getiren Muslat, "Kurtarılmış bölgelerdeki oluşumlar, aktif bloklar, yerel meclisler ve kuruluşlardan temsilciler ile diaspora, kadın ve gençlerden temsilcilerin katılımıyla koalisyon kan tazeleyecek." şeklinde konuştu.

Muslat, SMDK'deki reform adımlarının devam edeceğini belirterek, "Son dönemde koalisyon bünyesindeki reformlar, ulusal koalisyonun uzun zamandır üzerinde çalıştığı reform paketinin bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

- "TEMSİLİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN BU YÖNDE BİR ADIM ATTIK"

SMDK Siyasi Kurulu Sekreteri Abdulmecid Bereket de koalisyon bünyesindeki değişimin yeni bir konu olmadığına ve bunun yıllardır konuşulan reformların bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Bereket, koalisyon içindeki üyelik ve iç tüzükteki değişikliğin halkın beklentisi yönünde gerçekleştiğine ifade ederek, reform kararının aniden veya keyfi olarak alınmadığının altını çizdi.

Suriye'nin içinden veya dışından daha etkin kuruluşlara, oluşumlara ya da isimlere koalisyon çatısı altında daha fazla temsil hakkı vermek istediklerini dile getiren Bereket, şunları kaydetti:

"Koalisyon bünyesindeki bileşenlerin temsiliyetini geliştirmek için bu yünde bir adım attık. Temel hedef, koalisyonda siyasi karar alma süreçlerine katkıda bulunan daha geniş bir katılımcı çevreye ulaşmaktır. Tüm bu değişiklikler, Suriye muhalefetini genel olarak birleştirme konusunda etkili olacak yeni isimlerle kan tazelemek içindi. Koalisyon içerisindeki bu reform kararı birdenbire veya keyfi olarak alınmadı."

Son 9 aydır bu yönde çabaların olduğunu ve komitelerin kurulduğunu aktaran Bereket, reform adı altında attıkları adımların SMDK'nin uluslararası, bölgesel ve yerel olarak çalışmalarını olumlu etkileyeceğini ve siyasi süreçteki rollerini güçlendireceğini kaydetti.