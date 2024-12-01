Güvenlik kaynakları, Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmelerin başladığı bildirdi.

Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetti. Bu durum Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden olmuş, PKK/YPG'ye alan açtı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş, örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandı.

PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak görmüş, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak, terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozuldu.

Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış, hızla sahaya girmiştir. Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel olmuştur.