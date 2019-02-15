İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,268
  • 5,9432
  • 222.837
  • 101.652
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Soçi Zirvesi İran medyasında geniş yer buldu

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni yakından takip eden İran medyası, liderlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve ABD'nin en kısa sürede bu ülkeden çekilmesi yönündeki mesajlarını öne çıkardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran haber ajansları, internet siteleri ve devlet televizyonu dün Soçi'de gerçekleşen Suriye konulu üçlü zirveyi yakından takip etti ve açıklamalara geniş yer ayırdı.

İran devlet televizyonu, zirveyi saat başı bültenleri ve anlık alt yazılarla izleyicilerine duyururken liderlerin konuşmalarını da canlı yayınla aktardı.

Devlet televizyonu internet sitesinde yayımladığı haberlerinde de Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ABD'nin en kısa zamanda bu ülkeden çekilmesi yönündeki mesajlarına dikkati çekti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ise, "Teröristler için güvenli hiçbir yer olmamalıdır." başlığıyla sunuldu.

İran resmi ajansı IRNA, manşetine taşıdığı haberi, "İran, Rusya ve Türkiye'den Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne vurgu" başlığıyla abonelerine servis etti.

IRNA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ruhani ile bir araya geldiği görüşmeyi, "ABD'nin nisan ayında Suriye'den çekilmesi mümkün." başlığıyla duyurdu. Ajans, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü için Fırat'ın doğusundaki unsurların çıkarılması gerektiği yönündeki vurgusuna haberinde yer verdi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim ise Rusya, İran ve Türkiye'nin ortak bildiri ile Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, İdlib'in teröristlerden temizlenmesi, ayrılıkçı planlara karşı mücadele edilmesi ve Suriye'deki meselelerin çözümü için ortak hareket etme kararlılığını vurguladığını aktardı.

Fars haber ajansı da zirvede Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü ve kararlı bağlılığın vurgulandığını yazdı.

Mehr haber ajansı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden çıkarılmadan sağlanamayacağını vurguladığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ın güneydoğusunda 27 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınaması da İran medyasının gözünden kaçmadı.

İran'da cuma günü tatil olduğu için gazeteler basılmıyor.

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dev hamle: Milli projelerin çalınma riski ortadan kaldırıldı

Dev hamle: Milli projelerin çalınma riski ortadan kaldırıldı

Sosyal medyada duyurdu: CHP’deki kısır siyasetten bıktım

Sosyal medyada duyurdu: CHP’deki kısır siyasetten bıktım

Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelmişti: Büyükelçi olarak atandı

Kaşıkçı cinayetiyle gündeme gelmişti: Büyükelçi olarak atandı

"CHP ve İP'ye kazandıracağız demeye dili varmıyor"

'CHP ve İP'ye kazandıracağız demeye dili varmıyor'

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun

Polisler bir taksiyi durdurdular! İçinden cephanelik çıktı

Polisler bir taksiyi durdurdular! İçinden cephanelik çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Konteynerden muz yerine bakın ne çıktı

Konteynerden muz yerine bakın ne çıktı

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

İsrail'in ABD’nin 6. Filo’suna üslük yapan Hayfa limanını Çin'in kontrolüne vermesi ABD'yi huzursuz

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA