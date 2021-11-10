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Dünya

''Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilkti'' diyerek ABD'ye çağrı yaptı: Karadeniz'deki varlığınızı artırın

'Rus birliklerinin yoğun bir şekilde konuşlandırılmasına tanık olduğumuz nisan ayı muhtemelen bölgede Soğuk Savaş'tan bu yana bu türden en büyük konuşlandırmaydı.' diyen Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, 'ABD'nin Karadeniz'deki varlığı artırılmalı.' ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 08:30 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 08:36
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Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, ABD'nin Karadeniz genelindeki askeri varlığının artırılması gerektiğini belirtti.

ABD Atlantik Konseyi'nin düzenlediği 'Karadeniz'de Güvenlik ve İşbirliği' diyaloguna katılmak üzere Washington'da ziyarette bulunan Aurescu, "Romanya'nın, ABD'nin Karadeniz stratejisini geliştirme sürecinde yer almaya hazır olduğunu ifade ettim ve şimdiden bazı ön fikirleri ilettim. Karadeniz'deki güvenliğe çok taraflı yaklaşıma sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgedeki ABD askeri varlığının, asker ve teçhizat olarak, sadece Romanya'da değil Doğu cephesinin güney kısmında da artırılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Karadeniz bölgesindeki durumun, genel olarak Transatlantik ilişkiler üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu söyleyen Romanyalı bakan, "Son 30 yıldır Karadeniz çatışma bölgesiydi. Bu yıl yaşananlara bakarsak bu eğilim maalesef devam ediyor. Misal, Rus birliklerinin yoğun bir şekilde konuşlandırılmasına tanık olduğumuz nisan ayı. Muhtemelen bölgede Soğuk Savaş'tan bu yana bu türden en büyük konuşlandırmaydı. Orada halâ çok sayıda teçhizat kaldı. Bu, sadece bölge ülkelerini değil, NATO'yu da tedirgin etmesi gereken endişe verici bir durum" ifadesini kullandı.

Bölgedeki güvenlik riskinin yüksek olmaya devam ettiğinin altını çizen Aurescu, bunu dikkate alarak Karadeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarı yeniden sağlama yönünde çalışmaları gerektiğini söyledi.

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