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Dünya

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın Musul kentinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 18:28 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 18:28
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 Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve virüsün yayılma riskinin artması üzerine Musul kentinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Musul Polis Müdürlüğü Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen yasağın gece yarısından itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.

Açıklamada, 2 gün boyunca sağlık, güvenlik ve sivil savunma ekipleri dışında kimsenin sokağa çıkma hakkı olmadığının altı çizildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Irak'ta salgının yayılma riski üzerine dün, bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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