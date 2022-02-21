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Dünya

Solcu gerilla gruplarının çatışmaları sivil hayatı olumsuz etkiliyor

Kolombiya'da gerilla ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar bölge halkının hayatını olumsuz etkiliyor.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:10
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Bölge güvenliği için önemli bir adım olan ve 5 yıl önce imzalanan barış anlaşmasına rağmen onlarca kişi hayatını kaybederken birçoğu da yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Arauca Departmanı'nın Saravena kentinde geçen ay araçla düzenlenen bombalı saldırının ardından belediyeler gece sokağa çıkma yasağı yürürlüğe koyarken eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleri de akşam 10'dan sonra vatandaşların dışarı çıkmasına izin vermiyor. Fotoğrafta patlamanın yaşandığı bölgede oluşan hasar görülüyor.

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