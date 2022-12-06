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Dünya

Somali, Aden Yabal bölgesini Eş-Şebab'dan geri aldı

Somali'de ordunun, Eş-Şebab terör örgütünün ana karargahının bulunduğu Orta Şabel'in Aden Yabal bölgesini örgütten temizlediği bildirildi.

AA6 Aralık 2022 Salı 14:23 - Güncelleme:
Somali, Aden Yabal bölgesini Eş-Şebab'dan geri aldı
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Operasyona katılan Albay Beşir Muktar Ahmed, basına yaptığı açıklamada, sivillerin Eş-Şebab tehdidi nedeniyle daha önce terk ettiği Mogadişu'nun 245 kilometre kuzeyindeki Aden Yabal'da tam kontrolün sağlandığını söyledi.

Ahmed, operasyonun iki günden fazla sürdüğü ve bölgenin teröristlerden tamamen temizlendiği bilgisini paylaştı.

Eş-Şebab üyelerinin olası bombalı ya da silahlı saldırılarına karşı güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Ahmed, "Ele geçirilen kasaba, Eş-Şebab'ın yerel halkı göçe zorladığı ve hakimiyet kurduğu en önemli bölgeydi." dedi.

Öte yandan, hükümet güçleri, Hiran bölgesinin tamamının yanı sıra Galgaduud, Mudug ve Bay Bakool bölgelerinde operasyonların devam ettiğini belirtti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamasının ardından örgüte yönelik ülke çapında operasyonlar gerçekleştiriliyor.

  • Somali
  • Eş-Şebab
  • Aden Yabal bölgesi

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