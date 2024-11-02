Somali Cumhurbaşkanı CIA Direktörü'yle görüştü

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile bölgesel barış ve güvenlik konularını görüştü.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Burns, Cumhurbaşkanı Mahmud tarafından başkent Mogadişu'da kabul edildi.

Açıklamada, toplantı kapsamında uluslararası terörizme karşı mücadelesinde Somali'nin desteklenmesi, bölgesel istikrarın teşvik edilmesi ve Afrika Boynuzu'ndaki temel güvenlik sorunları gibi başlıkların konuşulduğu bilgisi paylaşıldı.

Barış ve güvenlik açısından önemli konularda işbirliğinin öneminin vurgulandığı belirtilen açıklamada, "Somali-ABD stratejik ortaklığını güçlendirme konusunda üst düzey görüşmelerde bulunduğu." kaydedildi.

CIA Direktörü Burns'un ziyaretinin, Somali ile Etiyopya arasındaki Somaliland krizi sonrası gelmesi dikkati çekti.

Eritre'nin 1991'de fiilen Etiyopya'dan ayrılması ve 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak'ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.

Muhtıra sonrası Somali ile Etiyopya arasındaki gerginlik artarken son olarak Somali, 30 Ekim'de Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçiliği'nde çalışan Ali Mohamed Adan'ı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Taraflar, "Ankara Süreci" adı verilen müzakereler kapsamında Türkiye'nin ara buluculuğunda iki defa Ankara'da bir araya gelmişti.