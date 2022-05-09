Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, 2'nci dönem için adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Fermacu, Twitter hesabından yayınladığı kısa videoda ulusa sesleniş konuşması yaparak, görev süresi boyunca ülkenin gerçekleştirdiği "başarılı" dönüşümü sürdürmek istediğini belirtti.

Somali halkının çağrısı üzerine yeniden cumhurbaşkanlığına aday olmaya karar verdiğini söyleyen Fermacu, "Çıktığımız ilerleme ve gelişme yolunda devam etmeye kararlıyım. Somali halkı, her şeyden önce onları ve ihtiyaçlarını temsil eden bir hükümeti hak ediyor." dedi.

Eski Somali Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Mayıs 2022'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olarak aday olarak kayıt yaptırdım." ifadesine yer verdi.

Somali Seçim Komitesi, ülkede siyasi krize yol açan ve aylardır ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı.

Ülkede 15 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerde şimdiye kadar aralarında Cumhurbaşkanı Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Ahmed ve eski Başbakan Hasan Ali Hayri'nin bulunduğu 8 kişi yarışacak.

Bu arada, Fermacu'nun görev süresi 8 Şubat 2021'de dolmuştu.