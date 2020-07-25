İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2020 Cumartesi / 4 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8493
  • EURO
    7,9944
  • ALTIN
    418.837
  • BIST100
    119202
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, geçici başbakan olarak Guuleed'i atadı
Dünya

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, geçici başbakan olarak Guuleed'i atadı

Somali'de Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Fermacu, güven oyunu kaybeden federal hükümetin ardından geçici başbakan olarak Mahdi Mohamed Guuleed'i atadı.

İHA25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:31 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:31
ABONE OL

Somali’de millet meclisi bugün yapılan oylama ile federal hükümetten güvenoyunu geri almıştı. Oylama sonucu açıklayan Meclis Başkanı Mohamed Mursal Şeyh Abdurahman, “Bugünkü genel kurulda hükümete güvenoyu ile ilgili oylamada 170 milletvekili hükümetin güvenoyunu geri almak için ‘evet’ oyu kullandı ve 8 milletvekili de ‘hayır’ oyunu kullandı. Böylelikle hükümet düşürüldü” demişti. Meclis Başkanı Mursal, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu’dan yeni başbakan atamasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Fermacu, yaptığı yazılı açıklamada meclis kararını kabul ettiğini ve kurulacak yeni hükümete kadar geçici olarak Mahdi Mohamed Guuleed başbakanlık görevini getirdiğini duyurdu. Guuleed’i bugün düşürülen hükümetin başbakan yardımcısı pozisyonunda bulunuyordu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.