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Dünya

Somali: Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 23 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Somali ordusu tarafından Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda, 23 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA12 Kasım 2024 Salı 18:25 - Güncelleme:
Somali: Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 23 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
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Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansından (NISA) yapılan açıklamada, Galmudug eyaletindeki Dharaarweyn köyünde Eş-Şebab terör örgütüne operasyon düzenlendiği anlatıldı.

Operasyonda, ilk belirlemelere göre 23 örgüt üyesinin öldürüldüğü ve örgüte ait 3 aracın imha edildiği belirtildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.

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