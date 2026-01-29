Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında Tuğgeneral Mahmud'un oy birliğiyle ordunun yeni komutanı olarak atandığı belirtildi.



Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Rage'nin görevden alındığı aktarılan açıklamada, "Alınan karar, Somali'nin terörle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi koruyacak ve ordunun modernizasyonuna katkı sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de askeri akademiden mezun olan Mahmud, 2024'te Genel Destek Komutanlığı görevine getirilmişti.

Öte yandan Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orta Şabel bölgesinde ordu ile terör örgütü arasında iki hafta süren çatışmalarda 120'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkede 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.