İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4305
  • EURO
    52,0463
  • ALTIN
    7732.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sürpriz görevden alma! Türkiye mezunu isim Genelkurmay Başkanı oldu
Dünya

Sürpriz görevden alma! Türkiye mezunu isim Genelkurmay Başkanı oldu

Somali Bakanlar Kurulu, Somali Ulusal Ordusu (SNA) Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Odowa Yusuf Rage'yi görevden alarak yerine Tuğgeneral İbrahim Muhammed Mahmud'u atadı. Türkiye'de askeri akademiden mezun olan Mahmud, 2024'te Genel Destek Komutanlığı görevine getirilmişti.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Sürpriz görevden alma! Türkiye mezunu isim Genelkurmay Başkanı oldu
ABONE OL

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında Tuğgeneral Mahmud'un oy birliğiyle ordunun yeni komutanı olarak atandığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Rage'nin görevden alındığı aktarılan açıklamada, "Alınan karar, Somali'nin terörle mücadelede kaydettiği ilerlemeyi koruyacak ve ordunun modernizasyonuna katkı sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de askeri akademiden mezun olan Mahmud, 2024'te Genel Destek Komutanlığı görevine getirilmişti.

Öte yandan Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orta Şabel bölgesinde ordu ile terör örgütü arasında iki hafta süren çatışmalarda 120'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkede 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

  • somali
  • genelkurmay
  • tuğgeneral

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.