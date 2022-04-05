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Dünya

Somali istihbaratından Eş-Şebab uyarısı

Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'yi hedef almayı planladığını bildirdi.

AA5 Nisan 2022 Salı 10:58 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 10:58
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Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerinin Eş-Şebab'ın Fermacu ve Roble'yi hedef almak istediğine dair bilgilendirildiğini belirtti.

Açıklamada saldırı planının "Muhammed Mahir" isimli üst düzey Eş-Şebab üyesi tarafından yapıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Örgüt, son aylarda sivil ve askeri merkezlere saldırılarını artırmış, onlarca sivil, asker ve siyasetçinin ölümüne yol açmıştı.

  • Somali istihbaratı
  • Eş-Şebab
  • saldırı

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