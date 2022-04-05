Somali istihbaratından Eş-Şebab uyarısı

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerinin Eş-Şebab'ın Fermacu ve Roble'yi hedef almak istediğine dair bilgilendirildiğini belirtti.

Açıklamada saldırı planının "Muhammed Mahir" isimli üst düzey Eş-Şebab üyesi tarafından yapıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Örgüt, son aylarda sivil ve askeri merkezlere saldırılarını artırmış, onlarca sivil, asker ve siyasetçinin ölümüne yol açmıştı.