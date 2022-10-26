Somali kalkınma için yatırımcı arıyor

Somali Yatırım Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığının kurduğu Somali Yatırım Teşvik Ofisi (Sominvest), hem yabancı yatırımcıları teşvik etmek hem de ülkeye yeni gelenlere danışmanlık yapma görevini üstleniyor.

Sominvest Direktörü Muhammed Dubo, AA muhabirine ofisi ve gelecek planlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yatırımları teşvik etmenin yanı sıra yatırımcıların Somali'ye girişlerini ve kayıtlarını da kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Dubo, "Yatırımla ilgili yasa ve politikaları geliştirmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Ülkeye iyi bir imaj kazandırmak bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Gelecek 5 yıl için ülkeye yabancıları çekecek "yatırım teşvik stratejisi" oluşturdukları bilgisini paylaşan Dubo, fırsat önceliği verilen sektörleri tarım, balıkçılık, hayvancılık, enerji, hizmet, bankacılık ve ulaştırma olarak sıraladı.

Türk yatırımcıları önemsediklerine dikkati çeken Dubo, ülkedeki liman ve havalimanı gibi önemli yerleri Türk yatırımcıların işlettiğini belirtti.

- ULUSLARARASI YATIRIM KONFERANSI YAPILACAK

Sominvest Danışmanı Abdulkadir Said Mohamoud de 28-29 Kasım'da Mogadişu'da düzenlenecek Uluslararası Yatırım Konferansı'nda, yabancı iş adamlarına ülke ortamının anlatılacağını, önde gelen sektörlere ilişkin teşviklerin açıklanacağını dile getirdi.

Mohamoud, "Konferanstaki misafirlerin başında Türk yatırımcılar geliyor çünkü onlar tüm zorluklara rağmen yatırım yapmaktan ve risk almaktan korkmuyor." diye konuştu.

Mohamoud ayrıca Ziraat Katılım Bankasının gerekli izinleri tamamlayıp bu yıl sonunda Somali'de şube açmayı planladığını da anlattı.

- TÜRK ŞİRKET 2013'TEN BU YANA ÇALIŞIYOR

Green Wood şirketinin sahibi Sönmez Temür, 2013'ten bu yana faaliyette bulundukları Somali'de mobilya, dekorasyon ve inşaat işleri yaptıklarını ifade etti.

Temür, "Buraya gelen ilk Türk yatırımcılarından biriyiz. Burada yaptığımız oteller var, Villa Somali'nin iç dekorasyonun tamamını biz yaptık, başbakanın ve bakanların ofisinin çoğunu biz yaptık." dedi.

Temür, Somali'de yatırıma yapılabilecek diğer alanların başında ise balıkçılığın geldiğini söyledi.

Somali'nin 2021'de ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artışla 1,31 milyar dolar oldu. Ülkenin ithalatı da aynı dönemde yüzde 9,49 artışla 6,37 milyar dolara yükseldi. Ülkenin başlıca ihracat ürünleri arasında canlı hayvan, muz, deri, balık ve kömür bulunuyor.