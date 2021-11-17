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Dünya

Somali ordusu, 4 köyü terör örgütü Eş-Şebab'dan geri aldı

Somali ordusu, ülkenin güneybatısında terör örgütü Eş-Şebab'ın elindeki 4 köyde kontrolü sağladı.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 23:37 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 23:38
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Askeri yetkili Abdi Ahmed Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun, Bakool bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Adan, "Ordumuz, Hudur kasabası yakınlarındaki Gomor, Aboore, Banjina ve Doonful köylerini teröristlerden geri aldı." dedi.

Teröristlerin az bir direnişle köylerden dışarı çıkarıldığını aktaran Adan, operasyonlarda can kaybının olmadığını ifade etti.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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