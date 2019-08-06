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Somali ordusu bir kasabayı terör örgütü Eş-Şebab'dan geri aldı

Somali ordusu, ülkenin güneyindeki Awdheegle kasabasını terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden kurtardı.

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Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab'ın kontrol altına tuttuğu Awdheegle kasabası başarılı bir askeri operasyonla geri alındı.
 
General Odowaa Yusuf Raage, yaptığı açıklamada, operasyonun eğitimli Somalili komandolar tarafından düzenlendiğini ve asgari düzeyde zayiatla tamamlandığını belirtti.
 
Raage, operasyonun, örgütü tüm ülkeden çıkarmayı hedefleyen geniş planın bir parçası olduğunu dile getirdi.
 
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor. 

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