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Dünya

Somali ordusu: Kenya destekli örgütün işgali cesurca geri püskürttü

Somali'de ulusal ordu ile Jubaland eyaleti askerleri arasında şiddetli çatışmalar başladı. Somali hükümeti yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Kenya destekli militanların saldırısını geri püskürttüğünü belirterek, saldırıyı düzenleyenleri 'yasa dışı örgüt' olarak nitelendirdi.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 10:21 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:33
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Kenya tarafından desteklendiği ileri sürülen Jubaland Eyaleti Güvenlik Bakanı Abdirashid Janan liderliğindeki askerler, gece Gedo vilayetindeki Baladhawo ilçesinde Somalili askerleri hedef aldı.

Somali hükümeti yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Kenya destekli militanların saldırısını geri püskürttüğünü belirterek, saldırıyı düzenleyenleri "yasa dışı örgüt" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Bu gece, Somali sınırında Kenya destekli isyancı militanlar, Gedo bölgesindeki Baladhawo ilçesine saldırdı. Somali ulusal ordusu, bu yabancı örgütün işgalini cesurca geri püskürttü." ifadesi kullanıldı.

- "KENYA HÜKÜMETİ DESTEKLİYOR"

Somali Enformasyon Bakanı Osman Dube yaptığı açıklamada, "Kenya hükümeti tarafından desteklenen ve bölge halkının bir arada yaşamasını, egemenliğimizi ve uluslararası normları ihlal eden bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

AA muhabirinin bölge sakinlerinden edindiği bilgiye göre, Jubaland'e bağlı askerler Baladhawo ilçesinin bazı kısımlarını ele geçirdi.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmuyor.

Somali, Kasım 2020'de Kenya'nın iç işlerine karıştığını iddia ederek Nairobi Büyükelçisi Muhammed Ahmed Nur'u geri çağırmıştı.

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