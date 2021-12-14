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Dünya

Somali ordusu, stratejik kasabayı geri aldı

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'ın ele geçirdiği Mataban kasabasında kontrolü sağladı.

AA14 Aralık 2021 Salı 11:23 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 11:23
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AA muhabirinin Somalili askeri yetkililerden aldığı bilgiye göre, Eş-Şebab'ın dün sabah ele geçirdiği Galmudug eyaletinin Mataban kasabası ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Galmudug'daki gazetecilerden Muhammed Deeq, ordu ve Eş-Şebab arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtti.

Bölge sakinleri ise örgütün büyük kentlere yakın olması nedeniyle stratejik konumda bulunan kasabayı terk etmeden önce polis karakolunu bombaladığını aktardı.

Öte yandan, ordunun Baidoa kenti çevresinde yaptığı operasyonlarla 7 kasabayı da örgütün elinden aldığı kaydedildi.

  • Somali ordusu
  • Mataban
  • Eş Şebab

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