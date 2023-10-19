İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9901
  • EURO
    29,6909
  • ALTIN
    1760
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali, SSC-Khatumo Özerk Yönetimi'ni tanıdı
Dünya

Somali, SSC-Khatumo Özerk Yönetimi'ni tanıdı

Somali hükümeti, ülkenin özerk bölgesi Somaliland sınırları içinde bulunan Sool, Sanaag ve Ceyn şehirlerini içine alan SSC-Khatumo Özerk Yönetimi'ni resmi olarak tanıdığını açıkladı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 17:37 - Güncelleme:
Somali, SSC-Khatumo Özerk Yönetimi'ni tanıdı
ABONE OL

Somali İçişleri Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, SSC-Khatumo Özerk Yönetimi Başkanı Abdukadir Ahmed Aw-Ali ile görüşmesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Somali Federal Hükümeti, SSC-Khatumo Özerk Yönetimi'ni resmi olarak tanıdı." ifadesini kullandı.

Atılan adımla SSC-Khatumo, bağımsız bir özerk yönetim olarak idare edilecek ve geçiş hükümeti 2 yıl sonra seçim yapacak.

Öte yandan Bakan Fiqi, Somaliland ile SSC Khatumo yönetimlerine çatışmaları sonlandırma ve karşılıklı olarak alınan esirleri teslim etme çağrısı yaptı.

Somaliland'in Sool, Sanaag ve Ceyn bölge halkı, Somaliland'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığına karşı çıkıyor.

  • Somaliland
  • SSC-Khatumo
  • Somali hükümeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.