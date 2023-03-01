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Dünya

Somali'de 3 Eş-Şebab elebaşı öldürüldü

Somali istihbaratı, Hiran bölgesinde yaptığı operasyonda 3'ü elebaşı 10 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 21:20 - Güncelleme:
Somali'de 3 Eş-Şebab elebaşı öldürüldü
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AA muhabirinin Hirshabele eyaleti güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Hiran'daki örgüt yapılanmasının liderlerinden olan ve Ibnu Bashir kimliğiyle tanınan bir çete liderine ait araç hedef alınarak 3 elebaşı öldürüldü.

Hava saldırısının da yapıldığı operasyonda toplamda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Eş-Şebab'ı bitirmek için yoğun çaba harcanan Hiran'da şimdiye kadar çok sayıda kent ve kasaba ele geçirildi.

Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve ABD bugün ortak bir açıklama yaparak terörle mücadele eden Somali hükümetine desteklerini yinelemişti.

Ayrıca ABD, ülkeye 61 ton silah ve mühimmat ulaştırmıştı.

Somali ordusu, Eş-Şebab'a karşı yaklaşık 7 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli mesafe katederek birçok yerleşim biriminde kontrolü yeniden sağladı.

  • Somali
  • Eş-Şebab
  • terör operasyonu

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