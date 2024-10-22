İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2594
  • EURO
    37,1557
  • ALTIN
    3011.13
  • BIST100
    8738.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Somali'de 95 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda 95 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

AA22 Ekim 2024 Salı 10:58 - Güncelleme:
Somali'de 95 Eş-Şebab üyesi öldürüldü
ABONE OL

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Orta Şabel, Galgadud ve Mudug bölgelerinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 95 örgüt üyesinin öldürüldüğü, 7 köyün örgüt üyelerinden temizlendiği kaydedildi.

Orta Şabel bölgesinde 45, diğer bölgelerde ise 50 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, bu ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 250'den fazla örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.

  • Somali
  • Eş-Şebab
  • terör örgütü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.