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Dünya

Somali'de acil iniş yapan BM helikopteri, Eş-Şebab tarafından alıkonuldu

Somali'de acil iniş yapan Birleşmiş Milletler (BM) helikopterinin, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulduğu bildirildi.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 20:13 - Güncelleme:
Somali'de acil iniş yapan BM helikopteri, Eş-Şebab tarafından alıkonuldu
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Helikopterin indiği Galmudug eyaletindeki Güvenlik Bakanı Mohamed Abdi Adan, hadiseyi doğrulayarak teknik sorun yaşayan helikopterin Eş-Şebab tarafından alıkonulduğunu ifade etti.

Eyaletin Hindhere bölgesine inen helikopterde 9 kişinin olduğunu belirten Adan, bu kişilerin arasında yardım çalışanı, askeri personel, sözleşmeli personel ve yabancıların olduğunu kaydetti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 6 kişi Eş-Şebab tarafından esir alındı.

Somali'deki BM misyonuna ait olan helikopter, Beledwayne kentinden son olarak örgütün elinden alınan Wisil kasabasına seyahat ediyordu.

Polis Sözcüsü Sadiq Adan Doodisho, BM çalışanlarını taşıyan helikopterin bugün yaşadığı kaza sonrası Eş-Şebab'ın olduğu bölgeye iniş yaptığını açıklamıştı.

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