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Dünya

Somali'de açlık krizi! 4,4 milyon kişi risk altında

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Gıda Güvenliği ve Beslenme Analizi Direktörü Jean-Martin Bauer, Somali'de 1 milyon insanın daha açlıkla karşı karşıya kalabileceğini, böylece bu sayının 4,4 milyona çıkabileceğini bildirdi.

AA4 Mart 2025 Salı 16:16 - Güncelleme:
Somali'de açlık krizi! 4,4 milyon kişi risk altında
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Bauer, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Somali'den gelen yeni verilerin korkutucu olduğunu ifade eden Bauer, kuraklık koşulları, çatışma ve yüksek gıda fiyatlarının çiftçiliği aksattığını, pazar erişimini kısıtladığını ve insani ihtiyaçları artırdığını belirtti.

Bauer, gelecek aylarda 1 milyon Somalilinin daha kriz seviyesinde gıda güvensizliğine itilebileceğini ve açlıkla karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.

"YAKLAŞIK 1,7 MİLYON ÇOCUĞUN AKUT YETERSİZ BESLENMEYLE KARŞI KARŞIYA KALMASI BEKLENİYOR"

Son yayımlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizlerine göre, Somali'de 3,4 milyon insanın halihazırda kriz seviyesinde açlık yaşandığını bildiren Bauer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sayının, ortalamanın altında yağışların tahmin edildiği Nisan ve Haziran 2025 arasında 4,4 milyona (neredeyse Somali'deki her dört kişiden biri) çıkması ve (yağışların) potansiyel olarak kuraklık koşulları oluşturması öngörülüyor. Aralık 2025'e kadar 5 yaş altı yaklaşık 1,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalması bekleniyor. Bunlardan 466 bini şiddetli akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya."

Bauer, ülkede yardım fonu eksiklikleri nedeniyle WFP'nin yiyecek konusunda desteklediği öğrenci sayısını da yarıya indirmek zorunda kaldığını bildirdi.

Somali için başlatılan ve 1,42 milyar dolar talep eden "2025 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı"nın yalnızca yüzde 12,4'ünün finanse edildiğine değinen Bauer, WFP'nin bu ülkedeki faaliyetlerinde gelecek 6 ay için 297 milyon dolarlık bir finansman açığı bulunduğuna dikkati çekti.

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