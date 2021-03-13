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Dünya

Somali'de askeri konvoya saldırı

Somali'de askeri konvoya yapılan bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 21:02 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:02
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri konvoyun hedef alındığı bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, başkent Mogadişu'ya bağlı Waberi bölgesinde askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken olayı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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