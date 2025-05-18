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Dünya

Somali'de askeri üsse bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali'de askeri üsse düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 18:37 - Güncelleme:
Somali'de askeri üsse bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Somali Milli Ordusu'na katılmak üzere kayıt işlemleri için sırada bekleyen asker adaylarının bulunduğu alanda, bir kişi üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırı sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından Abshir Siyaad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama sırasında olay yerine yakın olduğunu belirterek, "Korkunç bir patlamaydı. Etrafta cesetler vardı." ifadelerini kullandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Somali
  • İntihar Saldırısı
  • Askeri Üs

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