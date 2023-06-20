İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5678
  • EURO
    25,7312
  • ALTIN
    1468.3
  • BIST100
    5251.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali'de askerler ve muhalifler çatıştı! 26 ölü
Dünya

Somali'de askerler ve muhalifler çatıştı! 26 ölü

Somali'nin Puntland eyaletinin başkenti Garowe kentinde askerler ve hükümet karşıtları arasında çıkan çatışmada 26 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

AA20 Haziran 2023 Salı 22:45 - Güncelleme:
Somali'de askerler ve muhalifler çatıştı! 26 ölü
ABONE OL

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Puntland eyalet meclisinin anayasa değişikliğini tartıştığı oturum sırasında muhalifler ve askerler arasında silahlı çatışma yaşandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde muhalifler meclis binasına saldırırken, çatışmalarda ağır silahların kullanıldığı görüldü.

Çatışmada 26 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Meclisteki 35 vekilden 34'ü, eyalet anayasasının değiştirilmesi teklifini kabul etti.

Muhalifler, yapılacak değişikliklerle Eyalet Başkanı Said Abdullah Deni'nin kendi görev süresini uzatmaya çalıştığını savunuyor.

  • Somali
  • çatışma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.