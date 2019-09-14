26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'nin ülkenin güneyindeki Merka kentinde miting düzenlediği sırada bombalı saldırı yapıldı, ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Şabel bölgesindeki Merka kentinde Başbakan Hayri'nin konuşma yaptığı sırada miting alanının yakınlarında patlama oldu.
 
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Başbakan Hayri ziyaretini iptal ederek başkent Mogadişu’ya geri döndü.
 
Ülkenin Orta Şabel bölgesinde bugün yerel yöneticileri hedef alan Eş-Şebab saldırısında ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
 
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Somali'de başbakanın mitingine bombalı saldırı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Galatasaray'da sakatlık kabusu! Ameliyat...

Galatasaray'da sakatlık kabusu! Ameliyat...

FETÖ'cü eski savcı Gültekin Avcı yeniden gözaltında

FETÖ'cü eski savcı Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Bakanlık duyurdu: Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Bakanlık duyurdu: Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

İmamoğlu'na tepki: 8 yılda yapılmayan zammı 1 günde yaptı

İmamoğlu'na tepki: 8 yılda yapılmayan zammı 1 günde yaptı

Alman devlerinin yeni gözdesi Abdülkadir Parmak

Alman devlerinin yeni gözdesi Abdülkadir Parmak

Çankırı sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi

Çankırı sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi
 

POPÜLER HABERLER

Rusya ve Sırbistan’dan S-400’lü tatbikat

Rusya ve Sırbistan’dan S-400’lü tatbikat

Dünyanın en saçma tasarımları

Dünyanın en saçma tasarımları

Sular çekildi, balıklar bu hale geldi

Sular çekildi, balıklar bu hale geldi

35 çeşit yemeği yapılıyor! Bu çeşidiyle dünyada ün saldı...

35 çeşit yemeği yapılıyor! Bu çeşidiyle dünyada ün saldı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA