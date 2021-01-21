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Dünya

Somali'de belediye başkanı suikast sonucu öldürüldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Hodan Belediye Başkanı Abdihakim Dhegajun, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:42
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AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre saldırı, Howlwadag yolu üzerindeki güvenlik noktasında bulunan askerler tarafından gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Dhegajun açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, 2 koruması da yaralandı.

Hükümet, saldırıya ilişkin açıklama yapmadı.

Dhagajun, Mogadişu'da 12 Kasım 2020'de meydana gelen patlamada yaralandıktan sonra Türkiye'de yaklaşık iki hafta tedavi görmüş, dün Mogadişu’ya dönmüştü.

Başkan, saldırıdan yaklaşık üç saat önce Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür, kısa bir süre Türkiye'de tedavi gördükten sonra bugün eve döndüm, çok şükür sağlığım çok iyi." ifadelerini kullanmıştı.

Mogadişu'da son bir hafta iki belediye başkanına saldırı düzenlendi.

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