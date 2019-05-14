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Somali’de belediye binasında patlama

Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Warta-nabadda İlçe Belediyesi binasında patlama meydana geldi.

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Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Warta-nabadda ilçesinin belediye binası Ramazan münasebetiyle yardım kumanyalarının dağıtıldığı merkez haline gelmişti. Bir aylığına yardım merkezi haline gelen ilçe binasında patlama meydana geldi. Patlamanın sesi tüm başkentte duyulurken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki binalar ağır hasar gördü. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, ölü sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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