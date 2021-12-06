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Dünya

Somali'de restorana bombalı saldırı 5 kişi öldü

Somali'de bir restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 09:16 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:17
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Baidoa bölgesi Polis Müdürü Ömer Muhammed, AA muhabirine, saldırının ülkenin güneyindeki Güney-Batı eyaletinde faaliyet gösteren kalabalık bir restoranda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Muhammed, "Kamufle edilerek restorana sokulan bombanın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin asker olduğu bilgisini paylaşan Muhammed, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.

Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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