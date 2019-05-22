Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
Saldırının, başkanlık sarayı yakınındaki bir güvenlik noktasında düzenlendiği belirtildi. Patlamada aralarında askerlerin de olduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Somali medyası, patlamada ölen askerlerden birinin, ordunun kadın komutanlarından olan Faduma Ali olduğunu duyurdu.
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