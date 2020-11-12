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Dünya

Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü

Mogadişu'da Belediye Başkanının konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 22:59 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 22:59
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Somali’nin başkenti Mogadişu’da Belediye Başkanını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Hodan İlçesi Belediye Başkanı Abdihakin Dhagajuun'un konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda Başkanın 2 koruması hayatını kaybetti, Belediye Başkanı Dhagajuun yaralandı.

Belediye Başkanının sağlık durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Patlamadan sonra bölgeye gelen güvenlik güçleri, olay yerine çıkan tüm yolları trafiğe kapattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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