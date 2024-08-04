Somali'de bombalı saldırı: 37 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı arttı.



Somali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yaralılardan 11'inin halen yoğun bakımda olduğu, 64'ünün tedavi gördüğü, 137'sinin ise taburcu edildiği, ölü sayısının 37'ye çıktığı bildirildi.

Somali'de dün bir intihar bombacısı sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlatmış, birkaç saldırgan da otele girerek etrafa ateş açmıştı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirilmişti.