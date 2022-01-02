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Dünya

Somali'de ''darbe girişimi'' için soruşturma komitesi kuruldu

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu tarafından 27 Aralık'ta yetkilerinin askıya alınmasını 'darbe girişimi' olarak nitelendiren Başbakan Hüseyin Roble'nin bununla ilgili soruşturma komitesi kurduğu bildirildi.

AA2 Ocak 2022 Pazar 11:41 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 11:42
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Somali basınındaki haberlere göre, Roble, ülkede yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili yeni bir adım attı.

Yetkilerinin askıya alınmasını "darbe girişimi" olarak nitelendiren Roble, bununla ilgili 5 kişiden oluşan bir soruşturma komitesi kurduğunu açıkladı.

Soruşturma komitesinde Türkiye mezunu Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Güvenlik Bakanı Abdullah Muhammed Nur'un da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

- SOMALİ'DE SİYASİ KRİZ

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla 27 Aralık'ta açığa almıştı.

Somali'de Cumhurbaşkanı Fermacu tarafından yetkileri askıya alınan Başbakan Roble liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu ise bu adımı darbe girişimi olarak değerlendirerek kınamıştı.

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