Somali'de Eş-Şebab'a büyük darbe! Örgütün elebaşı öldürüldü

Somali hükümetinden yapılan açıklamada, Orta Şabelle bölgesinde yer alan Masaajid Cali Gaduud kasabasında düzenlenen kara ve hava operasyonunda, aralarında Eş-Şebab'ın elebaşlarından "Bashiir Caadle" olarak bilinen Bashiir Axmed Dhuxul'un da bulunduğu 15 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bashiir Caadle, örgütün aşırı ideolojisinin yayılmasına ve örgütlenmesine aktif katkı sağlayan en önemli liderlerden biriydi. Onun ölümü, terörist grubunun liderlik yapısını ciddi şekilde sarsmıştır." ifadeleri kullanıldı.