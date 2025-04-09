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Dünya

Somali'de Eş-Şebab'a büyük darbe! Örgütün elebaşı öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 15 militan öldürüldü.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
Somali'de Eş-Şebab'a büyük darbe! Örgütün elebaşı öldürüldü
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Somali hükümetinden yapılan açıklamada, Orta Şabelle bölgesinde yer alan Masaajid Cali Gaduud kasabasında düzenlenen kara ve hava operasyonunda, aralarında Eş-Şebab'ın elebaşlarından "Bashiir Caadle" olarak bilinen Bashiir Axmed Dhuxul'un da bulunduğu 15 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bashiir Caadle, örgütün aşırı ideolojisinin yayılmasına ve örgütlenmesine aktif katkı sağlayan en önemli liderlerden biriydi. Onun ölümü, terörist grubunun liderlik yapısını ciddi şekilde sarsmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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