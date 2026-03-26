Somali'de Eş-Şebab'a darbe: Çok sayıda terörist öldürüldü

Somali ordusu, Uganda güçleri ve Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) koordinasyonunda Aşağı Şabele bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 40 örgüt üyesi etkisiz hale getirilirken, örgüte ait çok sayıda silah ve askeri teçhizat da ele geçirildi.

AA26 Mart 2026 Perşembe 14:57
Somali'nin güneyinde terörle mücadele kapsamında yürütülen askeri harekâtlar yeni bir aşamaya geçti. Uluslararası güçlerin desteğiyle gerçekleştirilen son operasyon, Eş-Şebab'ın bölgedeki varlığına ciddi bir darbe indirdi. Özellikle Ramazan döneminde örgütün toparlanma alanı olarak kullandığı stratejik noktaların hedef alınması, operasyonun önemini bir kat daha artırdı.

Somali ordusu, Uganda güçleri ve Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) koordinasyonunda, Aşağı Şabele bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 40 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin kullandığı bölgelerin hedef alındığı, özellikle Mubarak bölgesinde bulunan unsurlarına yönelik planlı bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

40 EŞ-ŞEBAB ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ, SİLAH VE TEÇHİZAT ELE GEÇİRİLDİ

40 örgüt üyesinin öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait silah ve askeri teçhizatın ele geçirildiği ifade edildi.

Mubarak bölgesinin, ramazan ayı boyunca militanların dinlenme ve yeniden toparlanma amacıyla kullandığı alanlardan biri olduğu aktarılan açıklamada, operasyonun bu nedenle stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

EŞ-ŞEBAB'A KARŞI 2022'DEN BU YANA SÜREN GENİŞ ÇAPLI MÜCADELE

2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

