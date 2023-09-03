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Dünya

Somali'de Eş-Şebab'ın 167 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'nin Mudug bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 167 üyesi etkisiz hale getirildi.

AA3 Eylül 2023 Pazar 19:44 - Güncelleme:
Somali'de Eş-Şebab'ın 167 üyesi etkisiz hale getirildi
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Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Mudug bölgesinin Dumaaye kasabasında terör örgütü Eş-Şebab'a karşı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda aralarında 3 örgüt elebaşının bulunduğu 167 teröristin öldürüldüğü, 87 teröristin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonda teröristleri eğitmek, saldırılara hazırlanmak için kullanılan binanın imha edildiği ifade edildi.

Bu arada operasyon sırasında güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

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