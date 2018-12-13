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Etiyopya askeri güçleri, Eş-Şebab’dan ayrıldıktan sonra Somali’nin Güney Batı eyaleti başkanlığına aday olan Muhtar Ebu Mansur’u yakaladı

Somali’de görev yapan Etiyopya askeri güçleri, terör örgütü Eş-Şebab'ın eski elebaşlarından Muhtar Ebu Mansur’u yakaladı.

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AA muhabirinin bölge halkı ve yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütüyle yollarını ayıran ve ülkenin Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerde aday olan Mansur, Baydabo şehrinde Etiyopya güçlerince alıkonuldu.

Teslim olmak istemeyen Mansur’un taraftarları ve Etiyopya askerleri arasında çatışma çıktığı belirtildi. Ölü ve yaralılara ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

Mansur’un aynı şehirdeki askeri bir üsse götürüldüğü ifade edildi.

Geçen yıl örgütten ayrıldığını açıklayan ve hükümet güçlerine teslim olan Mansur'un seçim vaatleri arasında Eş-Şebab'a karşı mücadele etmek de bulunuyor.

Bir dönem Eş-Şebab'ın resmi sözcülüğünü de yapan Mansur, örgütten ayrıldıktan sonra militanlara örgütü terk etmeleri çağrısı yapmıştı.

Güney Batı eyaletindeki seçimler 19 Aralık’ta yapılacak.

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