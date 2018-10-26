Somali'de eyaletler El Şebab ile mücadele için kendi ordusunu kuruyor

Somali'deki 6 eyaletten 4'ü merkezi hükümetin terör örgütü Eş-Şebab’a karşı başarısız olduğunu ileri sürerek, yeni bir bağımsız askeri güç kurma kararı aldı.

Ülkedeki Eyaletlerarası İşbirliği Konseyi (CIC) tarafından düzenlenen konferansta, dört eyaletin biner asker ile katkıda bulunacağı yeni bir ortak güvenlik gücü kurulması kararlaştırıldı.

Konferansın ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, ülke genelinde güvenliğin paramparça olduğu ve kontrolün tekrar Eş-Şebab'ın eline geçmek üzere olduğu belirtilerek, eyaletlerin örgütle başa çıkmak için yeni adımlar atma kararı aldığı ifade edildi.

Buna göre, Eyaletlerarası Güvenlik Konseyi kurulacak ve eyaletlerin güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün buralardan temizlenmesi için iki ay içerisinde her eyalet bin asker göndererek, tek bir komuta merkezi tarafından yönetilecek yeni bir güvenlik gücü oluşturulacak.

Ayrıca, bu yeni askeri gücün masraflarının karşılanması için de güvenlik fonu kurulacak.

Somali'deki konferansa, Puntland, Galmudug, Jubaland ve Güney Batı eyaletlerinin katılırken Hirshabelle ve Somaliland eyaletlerinin katılmadığı ifade edildi.