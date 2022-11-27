Somali'de hükümet yetkililerin bulunduğu otele saldırı

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'deki terör saldırılarına devam ediyor. Başkent Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Villa Somali yakınlarındaki hükümet yetkilileri tarafından kullanılan Villa Rose adlı otele terör örgütü Eş-Şebab tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Polis memuru Muhammed Abdi yaptığı açıklamada, saldırganların oteli patlayıcı ve silahlarla bastığını belirterek, saldırının kaç terörist tarafından düzenlendiğinin henüz net olmadığını aktardı.

Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Adam Aw Hirsi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, otele düzenlenen saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi. Yetkililer, saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapmadı.