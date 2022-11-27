İSTANBUL 12°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2022 Pazartesi / 5 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6313
  • EURO
    19,392
  • ALTIN
    1051.03
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali'de hükümet yetkililerin bulunduğu otele saldırı
Dünya

Somali'de hükümet yetkililerin bulunduğu otele saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki hükümet yetkilileri tarafından kullanılan Villa Rose adlı otele terör örgütü Eş-Şebab tarafından saldırı düzenlendi.

IHA27 Kasım 2022 Pazar 23:31 - Güncelleme:
Somali'de hükümet yetkililerin bulunduğu otele saldırı
ABONE OL

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'deki terör saldırılarına devam ediyor. Başkent Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı Villa Somali yakınlarındaki hükümet yetkilileri tarafından kullanılan Villa Rose adlı otele terör örgütü Eş-Şebab tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Polis memuru Muhammed Abdi yaptığı açıklamada, saldırganların oteli patlayıcı ve silahlarla bastığını belirterek, saldırının kaç terörist tarafından düzenlendiğinin henüz net olmadığını aktardı.

Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Adam Aw Hirsi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, otele düzenlenen saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi. Yetkililer, saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

  • somali
  • saldırı
  • suikast

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.