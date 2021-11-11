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Dünya

Somali'de intihar eylemcisi Afrika Birliği misyonunun konvoyunu hedef aldı: 3 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, intihar eylemcisinin, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunu hedef alan saldırısı sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 17:52 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:53
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Mogadişu'daki polis yetkililerinden Abdifetah Hasan, AA muhabirine, Mogadişu'daki askeri karargah Villa Baidoa yakınlarında konvoyun hedef alındığını söyledi.

İntihar saldırısında en az 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydeden Hasan, bu kişiler arasında AMISOM personelinin bulunup bulunmadığının net olmadığını ifade etti.

Görgü şahitlerinden Yasin Aden ise hastaneye taşınmadan önce olay yerinde çok sayıda yaralıyı yerde yatarken gördüğünü aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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